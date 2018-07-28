"Милан" и "Ювентус" ведут переговоры по трем игрокам

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"Милан" и "Ювентус" ведут переговоры по трем игрокам"Милан" и туринский "Ювентус" ведут переговоры по трем своим игрокам, информирует сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Так, по сведениям источника, стороны обсуждают возвращение на "Альянц Стэдиум" защитника "россонери" Леонардо Бонуччи, а также условия возможного переезда на "Сан-Сиро" бека "старой синьоры" Маттиа Кальдары и ее форварда Гонсало Игуаина.

Напомним, ранее сообщалось, что "Милан" близок к покупке Игуаина. | soccernews.ru

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