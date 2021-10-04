"Милан" идёт в Серии А по чемпионскому графику 18-летней давности

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"Милан" идёт в Серии А по чемпионскому графику 18-летней давности

Фото твиттер "Милана"

"Милан" набрал 19 очков в семи турах чемпионата Италии, повторив лучший старт команды в турнире за последние 18 лет.

В сезоне 2003/04 "россонери" также имели 19 баллов за указанный период и в итоге стали чемпионами Серии А.

В текущем розыгрыше Кальчо подопечные Стефано Пиоли идут на 2-м месте в таблице, уступая только "Наполи", у которого пока нет потерь.

Напомним, что "Милан" не брал чемпионство с 2011 года.

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