"Милан" имеет лучшую беспроигрышную домашнюю серию за последние три года

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"Милан" имеет лучшую беспроигрышную домашнюю серию за последние три года

Благодаря победе над "Торино" беспроигрышная домашняя серия "Милана" продлилась до девяти матчей.

Начиная с 3 ноября, "россонери" на своём поле одержали 4 победы и 5 раз сыграли вничью.

Последний раз такая серия у "Милана" была три года назад - она прервалась в январе 2017 года. 

Тогда команду тренировал Винченцо Монтелла. Сейчас "красно-чёрных" возглавляет Стефано Пиоли.

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