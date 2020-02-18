"Милан" имеет лучшую беспроигрышную домашнюю серию за последние три года
Благодаря победе над "Торино" беспроигрышная домашняя серия "Милана" продлилась до девяти матчей.
Начиная с 3 ноября, "россонери" на своём поле одержали 4 победы и 5 раз сыграли вничью.
Последний раз такая серия у "Милана" была три года назад - она прервалась в январе 2017 года.
Тогда команду тренировал Винченцо Монтелла. Сейчас "красно-чёрных" возглавляет Стефано Пиоли.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|57
|2
|Лацио
|24
|56
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|24
|39
|6
|Хеллас Верона
|24
|35
|7
|Парма
|24
|35
|8
|Наполи
|24
|33
|9
|Болонья
|24
|33
|10
|Милан
|23
|32
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|24
|28
|14
|Торино
|23
|27
|15
|Удинезе
|24
|26
|16
|Лечче
|24
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|24
|22
|19
|Брешия
|24
|16
|20
|СПАЛ
|24
|15