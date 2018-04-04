"Милан" - "Интер" - 0:0, "Беневенто" – "Верона" - 3:0, "Торино" – "Кротоне" - 4:1 (обзоры)

Теги миланинтер миланторинобеневенто

"Милан" - "Интер" - 0:0, "Беневенто" – "Верона" - 3:0, "Торино" – "Кротоне" - 4:1 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры трех матчей 27-го тура чемпионата Италии.

"Милан" - "Интер" - 0:0.

"Беневенто" – "Верона" - 3:0.

"Торино" – "Кротоне" - 4:1.

Не пропустите: "Милан" и "Интер" победителя не выявили. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Король Роналду, быстрая расправа "Ливерпуля" и другие итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов

Король Роналду, быстрая расправа "Ливерпуля" и другие итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 30 78
2 Наполи 30 74
3 Рома 30 60
4 Интер Милан 30 59
5 Лацио 30 57
6 Милан 30 51
7 Сампдория 30 47
8 Аталанта 30 47
9 Фиорентина 30 47
10 Торино 30 42
11 Болонья 30 35
12 Дженоа 30 34
13 Удинезе 30 33
14 Кьево 30 29
15 Кальяри 30 29
16 Сассуоло 30 29
17 СПАЛ 30 26
18 Кротоне 30 24
19 Хеллас Верона 30 22
20 Беневенто 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов