"Милан" - "Интер" - 0:0, доп. вр. - 1:0 (обзор)

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"Милан" - "Интер" - 0:0, доп. вр. - 1:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 1/4 финала кубка Италии, в котором "Милан" лишь в дополнительное время обыграл "Интер".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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