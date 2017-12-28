"Милан" - "Интер" - 0:0, доп. вр. - 1:0 (обзор)
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала кубка Италии, в котором "Милан" лишь в дополнительное время обыграл "Интер".
Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru
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