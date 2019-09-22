"Милан" - "Интер" - 0:2 (видеообзор миланского дерби)
Представляем видеообзор матча 4-го тура чемпионата Италии "Милан" - "Интер". В этой встрече уверенную победу одержали подопечные Антонио Конте. "Интер" выиграл все встречи в этом сезоне.
А еще: "Ювентус" - "Верона" - 2:1 (видеообзор матча Серии А)| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
главное
-
"Барселона" проиграла "Гранаде" в гостевом матче Примеры (видео голов)
-
"Ницца" обыграла "Дижон", "Ним" переиграл "Тулузу" и другие итоги матчей 6-го тура Лиги 1
-
"Интер" обыграл "Милан" и возглавил турнирную таблицу Серии А (видео голов)
-
"Гранада" - "Барселона": видеотрансляция матча 5-го тура Примеры
-
"Милан" - "Интер": видеотрансляция миланского дерби
Лента новостей
-
"Гранада" - "Барселона" - 0:2 (видеообзор матча)
-
"Витесс" Слуцкого обыграл "Фортуну" и возглавил турнирную таблицу чемпионата Голландии
-
В поддержку незасчитанного гола Дзюбы создана петиция
-
"Милан" - "Интер" - 0:2 (видеообзор миланского дерби)
-
2
"Барселона" проиграла "Гранаде" в гостевом матче Примеры (видео голов)
-
"Ницца" обыграла "Дижон", "Ним" переиграл "Тулузу" и другие итоги матчей 6-го тура Лиги 1
-
"Интер" обыграл "Милан" и возглавил турнирную таблицу Серии А (видео голов)
-
Дзюба пошутил над эпизодом в матче "Зенит" - "Рубин"
-
"Виллем II" обыграл "Венло" в матче 7-го тура чемпионата Голландии
-
Григорян: "Если бы "Ростов" играл быстрее, показалось бы, что это "Ливерпуль"
-
"Монако" и "Реймс" сыграли вничью в Лиге 1
-
1
Дзюба - о незасчитанном голе: "Ну чуть-чуть там пузо торчало у Мака, но это гол"
-
"Атлетико" - "Сельта" - 0:0 (видеообзор матча)
-
Васильев заявил, что смог бы трудоустроить Дзюбу в АПЛ
-
Дриусси получил сотрясение в матче с "Рубином"
-
Сутормин прокомментировал победу "Зенита" в матче с "Рубином"
-
Семак: "У Кокорина есть предложения из-за рубежа"
-
"Гранада" - "Барселона": видеотрансляция матча 5-го тура Примеры
-
Матч "Атлетико" - "Сельта" закончился безголевой ничьей
-
Семак прокомментировал разгромную победу "Зенита"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Болонья
|2
|4
|2
|Интер Милан
|1
|3
|3
|Лацио
|1
|3
|4
|Наполи
|1
|3
|5
|Аталанта
|1
|3
|6
|Торино
|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
|Брешия
|2
|3
|10
|Милан
|2
|3
|11
|Дженоа
|1
|1
|12
|Рома
|1
|1
|13
|Хеллас Верона
|1
|1
|14
|Фиорентина
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
|0
|17
|Парма
|1
|0
|18
|Сампдория
|1
|0
|19
|Лечче
|1
|0
|20
|СПАЛ
|2
|0