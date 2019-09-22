"Милан" - "Интер" - 0:2 (видеообзор миланского дерби)

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"Милан" - "Интер" - 0:2 (видеообзор миланского дерби)

Представляем видеообзор матча 4-го тура чемпионата Италии "Милан" - "Интер". В этой встрече уверенную победу одержали подопечные Антонио Конте. "Интер" выиграл все встречи в этом сезоне.

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