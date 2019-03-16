"Милан" - "Интер": анонс и прогноз миланского дерби в рамках 28 тура Серии "А"

"Милан" – "Интер"

Стадион: "Сан Сиро" (Милан)

Начало матча: 22:30

Главный арбитр: Марко Гуида

17 марта на стадионе "Сан Сиро" состоится очередная серия миланского дерби – уже вторая в текущем сезоне. Матч первого круга завершился со счетом 1:0 в пользу "Интера" и, как помнят многие болельщики, укреплял идею того, что Гатуззо ничего не добьется с этим коллективом. Прошло почти полгода, и теперь уже Спалетти находится в шаге от увольнения. Возможно, итальянского наставника не попросят уйти до конца сезона, но одно можно утверждать точно – "сине-черные" уже скатились с, казалось, железного третьего места, позорно вылетели из Лиги Европы, и, если на "Сан Сиро" "Интер" проиграет, то его судьба будет практически предрешена.

Попасть под обстрел "Милана" соседям из "Интера" вполне по силам. Команда Гатуззо выдала отличную серию из 5 побед кряду в чемпионате, а если смотреть полную сетку календаря, то мы увидим, что "красно-черные" не проигрывают с 16 января (Суперкубок против "Юве"), то есть 10 матчей кряду. Нельзя сказать, что победы даются Гатуззо и компании очень уже убедительно. Последние 2 матча Серии "А" были выиграны у не самых грозных "Сассуоло" и "Кьево" с минимальным счетом (1:0, 2:1). Главным оружием "Милана" является зимнее приобретение Кшиштоф Пентек. Поляк пришел из "Дженоа", начал забивать, и уже записал в свой актив 8 голов в 9 поединках, отправляясь с поля без гола в трех битвах. С приходом поляка "Милан" прервал свою засуху, которая была характерна для команды в конце 2018 года. 5 побед кряду позволили обитателям "Сан Сиро" не просто подняться на третье место чемпионата, опережая на 1 балл потерявший свою игру "Интер", а еще и приблизится к второму "Наполи" всего лишь на 6 баллов (у подопечных Анчелотти всего 1 победа в 5 последних матчах Серии "А").

На противовес "Милану", "Интер" выиграл всего лишь одну из пяти последних встреч во всех турнирах, и теперь ему осталось бороться за высокие места всего лишь в одном турнире – чемпионате. На неделе подопечные Спалетти проиграли "Айнтрахту" в Лиге Европы и утвердили мысль о том, что "сине-черным" кровь из носу не хватает кадровых ресурсов. В первую очередь это касается Мауро Икарди, который не играет уже в 6 матчах кряду. Официальная версия – травма колена, однако СМИ постоянно намекают, что аргентинец был переведен в дубль из-за скандала, который завязался вокруг его жены-агента. Если добавить к этому списку травмы Миранды, Врсалько, Брозовича (аналитические порталы говорят, что он все же имеет шанс восстановится к матчу) и Наингголана, то "Интер" получит коктейль из серьезных кадровых дыр почти в каждой зоне. Добавляет интриги еще и тот факт, что команда Спаллети не показывает даже пятый результат в лиге по всем важным игровым показателям, кроме владения мячом и точности передач. Интересно, что на данном этапе "Милан" уже выровнялся со своими принципиальными соперниками по показателю разницы забитых и пропущенных голов – по +18.

Интересные факты перед противостоянием "Милана" и "Интера"

"Интер" не проигрывает "Милану" в течении 6 встреч кряду. Последний раз "красно-черные" обыгрывали своих "сине-черных" соседей 31 января 2016 года (3:0).

Последние 3 домашние встречи "Милана" против "Интера" заканчивались вничью (дважды 0:0, 2:2).

"Милан" не пропускает голов на своем стадионе в 4 матчах Серии "А" кряду.

"Интер" не пропускает от "Милана" в 3 встречах кряду.

Ориентировочные составы

"Милан": Доннарумма – Калабрия, Муссакио, Романьоли, Родригес – Бакайоко, Кесье, Пакета – Сусо, Чалханоглу, Пёнтек.

"Интер": Ханданович – Д’Амбросио, Шкриньяр, Де Врей, Асамоа – Брозович, Весино – Перишич, Марио, Политано – Мартинес.

Прогноз на матч "Милан" – "Интер"

Букмекеры предсказывают победы "Милана". Коэффициент на выигрыш "красно-черных" равняется 2,45. На втором месте идет ничья – 3,2. В случае победы "Интера" поставленные деньги можно увеличить в 3,4 раза.

Как "Милан", так и "Интер" забивают достаточно немного в последнее время, так что на первое место должна выйти битва оборон – проиграет тот, кто первый не выдержит натиска. Очные результаты подтверждают данный подход – команды не могут забить больше одного гола за матч в течении 3 игр кряду. Как следствие, мы предполагаем, что одна из команд завтра точно останется без забитых голов. Букмекеры дают на этот исход коэффициент 1,98. Если же эта ставка кажется слишком рискованной, можете попробовать поставить на тотал меньше 2,5, который оценивает букмекерскими конторами в среднем в 1,65.

Прогноз Soccernews: тотал 2,5 М (1,65).