"Милан", "Интер" и "Ювентус" продолжают чемпионскую гонку, поражения "Ромы" и "Наполи": все результаты 13-го тура Серии А
Завершился 13-й тур итальянской Серии А.
По итогам тура лидеры - "Интер", "Милан" и "Ювентус" одержали победы, "Рома" и "Наполи" потерпели поражения.
"Парма" – "Ювентус" 0:4
Голы: Кулушевски, 23 - 0:1, Роналду, 26 - 0:2, Роналду, 48 - 0:3, Мората, 85 - 0:4
"Лацио" - "Наполи" 2:0
Голы: Иммобиле, 9 - 1:0, Луис Альберто, 56 - 2:0
"Аталанта" - "Рома" 4:1
Голы: Джеко, 3 - 0:1, Сапата, 59 - 1:1, Гозенс, 70 - 2:1, Муриэль, 72 - 3:1, Иличич, 85 - 4:1
"Торино" - "Болонья" 1:1
Голы: Верди, 69 - 1:0, Сориано, 78 - 1:1
"Интер" - "Специя" 2:1
Голы: Хакими, 51 - 1:0, Лукаку (пен), 71 - 2:0, Пикколи, 90 - 2:1
"Беневенто" - "Дженоа" 2:0
Голы: Инсинье, 57 - 1:0, Сау (пен), 89 - 2:0
"Кальяри" - "Удинезе" 1:1
Голы: Ликояннис, 27 - 1:0, Лазанья, 57 - 1:1
"Сассуоло" - "Милан" 1:2
Голы: Рафаэл Леау, 1 - 0:1, Салемакерс, 26 - 0:2, Берарди, 89 - 1:2
"Сампдория" – "Кротоне" 3:1
Голы: Дамсгор, 26 - 1:0, Янкто, 36 - 2:0, Нванкво, 45 (с пенальти) - 2:1, Квальярелла, 65 - 3:1
"Фиорентина" – "Верона" 1:1
Голы: 0:1 – 8, пенальти Велозу, 1:1 – 19, пенальти Влахович.
Турнирная таблица: "Милан" (31), "Интер" (30), "Ювентус" (27), "Рома" (24), "Наполи" (23), "Сассуоло" (23), "Аталанта" (21), "Лацио" (21), "Верона" (20), "Сампдория" (17), "Удинезе" (15), "Беневенто" (15), "Кальяри" (14), "Болонья" (14), "Парма" (12), "Фиорентина" (11), "Специя" (11), "Торино" (7), "Дженоа" (7), "Кротоне" (6).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17