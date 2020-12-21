"Милан", "Интер" и "Ювентус" продолжают чемпионскую гонку, поражения "Ромы" и "Наполи": все результаты 13-го тура Серии А

1 Теги интер миланмиланювентусроманаполи

"Милан", "Интер" и "Ювентус" продолжают чемпионскую гонку, поражения "Ромы" и "Наполи": все результаты 13-го тура Серии А

Завершился 13-й тур итальянской Серии А.

По итогам тура лидеры - "Интер", "Милан" и "Ювентус" одержали победы, "Рома" и "Наполи" потерпели поражения.

"Парма" – "Ювентус" 0:4
Голы: Кулушевски, 23 - 0:1, Роналду, 26 - 0:2, Роналду, 48 - 0:3, Мората, 85 - 0:4   

"Лацио" - "Наполи" 2:0
Голы: Иммобиле, 9 - 1:0, Луис Альберто, 56 - 2:0

"Аталанта" - "Рома" 4:1
Голы: Джеко, 3 - 0:1, Сапата, 59 - 1:1, Гозенс, 70 - 2:1, Муриэль, 72 - 3:1, Иличич, 85 - 4:1

"Торино" - "Болонья" 1:1
Голы: Верди, 69 - 1:0, Сориано, 78 - 1:1

"Интер" - "Специя" 2:1
Голы: Хакими, 51 - 1:0, Лукаку (пен), 71 - 2:0, Пикколи, 90 - 2:1

"Беневенто" - "Дженоа" 2:0
Голы: Инсинье, 57 - 1:0, Сау (пен), 89 - 2:0

"Кальяри" - "Удинезе" 1:1
Голы: Ликояннис, 27 - 1:0, Лазанья, 57 - 1:1

"Сассуоло" - "Милан" 1:2
Голы: Рафаэл Леау, 1 - 0:1, Салемакерс, 26 - 0:2, Берарди, 89 - 1:2

"Сампдория" – "Кротоне" 3:1
Голы: Дамсгор, 26 - 1:0, Янкто, 36 - 2:0, Нванкво, 45 (с пенальти) - 2:1, Квальярелла, 65 - 3:1

"Фиорентина" – "Верона" 1:1
Голы: 0:1 – 8, пенальти Велозу, 1:1 – 19, пенальти Влахович.

Турнирная таблица: "Милан" (31), "Интер" (30), "Ювентус" (27), "Рома" (24), "Наполи" (23), "Сассуоло" (23), "Аталанта" (21), "Лацио" (21), "Верона" (20), "Сампдория" (17), "Удинезе" (15), "Беневенто" (15), "Кальяри" (14), "Болонья" (14), "Парма" (12), "Фиорентина" (11), "Специя" (11), "Торино" (7), "Дженоа" (7), "Кротоне" (6).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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