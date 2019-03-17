"Милан" - "Интер": видеотрансляция миланского дерби

В центральном поединке 28-го тура итальянской Серии А сойдутся "Милан" и "Интер".

На данный момент "россонери" идут на третьем месте и опережает идущий следом "Интер" всего на одно очко.

Поединок между клубами состоится сегодня в 22:30 по московскому времени.

Видеотрансляцию миланского дерби вы сможете посмотреть на нашем сайте.

Читайте также: "Милан" - "Интер": анонс и прогноз миланского дерби в рамках 28 тура Серии "А". | http://soccernews.ru