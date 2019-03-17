"Милан" - "Интер": видеотрансляция миланского дерби
В центральном поединке 28-го тура итальянской Серии А сойдутся "Милан" и "Интер".
На данный момент "россонери" идут на третьем месте и опережает идущий следом "Интер" всего на одно очко.
Поединок между клубами состоится сегодня в 22:30 по московскому времени.
Видеотрансляцию миланского дерби вы сможете посмотреть на нашем сайте.
Читайте также: "Милан" - "Интер": анонс и прогноз миланского дерби в рамках 28 тура Серии "А". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|28
|75
|2
|Наполи
|27
|57
|3
|Милан
|27
|51
|4
|Интер Милан
|27
|50
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Сассуоло
|28
|32
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|26
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|28
|11