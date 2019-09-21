"Милан" - "Интер": видеотрансляция миланского дерби

Теги миланинтер милан

"Милан" - "Интер": видеотрансляция миланского дерби

Сегодня, 21 сентября, состоится матч 4-го тура чемпионата Италии "Милан" - "Интер".

"Интер" еще не проигрывал в этом сезоне. У подопечных Антонио Конте первая строчка в турнирной таблице и 9 баллов. В трех встречах Серии А черно-синие забили семь мячей и пропустили лишь один гол. "Милан" с 6 очками занимает 7 место.

Встреча пройдет на стадионе "Джузеппе Меацца" и начнется в 21:45 (мск). Прямую видеотрансляцию миланского дерби смотрите на нашем сайте.

А еще: "Ювентус" решил продлить контракт с Игуаином| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Давид Силва забил самый быстрый гол в этом сезоне АПЛ

Давид Силва забил самый быстрый гол в этом сезоне АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Болонья Болонья 2 4
2 Интер Милан Интер Милан 1 3
3 Лацио Лацио 1 3
4 Наполи Наполи 1 3
5 Аталанта Аталанта 1 3
6 Торино Торино 1 3
7 Ювентус Ювентус 1 3
8 Удинезе Удинезе 1 3
9 Брешия Брешия 2 3
10 Милан Милан 2 3
11 Дженоа Дженоа 1 1
12 Рома Рома 1 1
13 Хеллас Верона Хеллас Верона 1 1
14 Фиорентина Фиорентина 1 0
15 Сассуоло Сассуоло 1 0
16 Кальяри Кальяри 1 0
17 Парма Парма 1 0
18 Сампдория Сампдория 1 0
19 Лечче Лечче 1 0
20 СПАЛ СПАЛ 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов