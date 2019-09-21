"Милан" - "Интер": видеотрансляция миланского дерби

Сегодня, 21 сентября, состоится матч 4-го тура чемпионата Италии "Милан" - "Интер".

"Интер" еще не проигрывал в этом сезоне. У подопечных Антонио Конте первая строчка в турнирной таблице и 9 баллов. В трех встречах Серии А черно-синие забили семь мячей и пропустили лишь один гол. "Милан" с 6 очками занимает 7 место.

Встреча пройдет на стадионе "Джузеппе Меацца" и начнется в 21:45 (мск). Прямую видеотрансляцию миланского дерби смотрите на нашем сайте.

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