"Милан" - "Интер": видеотрансляция миланского дерби
Сегодня, 21 сентября, состоится матч 4-го тура чемпионата Италии "Милан" - "Интер".
"Интер" еще не проигрывал в этом сезоне. У подопечных Антонио Конте первая строчка в турнирной таблице и 9 баллов. В трех встречах Серии А черно-синие забили семь мячей и пропустили лишь один гол. "Милан" с 6 очками занимает 7 место.
Встреча пройдет на стадионе "Джузеппе Меацца" и начнется в 21:45 (мск). Прямую видеотрансляцию миланского дерби смотрите на нашем сайте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Болонья
|2
|4
|2
|Интер Милан
|1
|3
|3
|Лацио
|1
|3
|4
|Наполи
|1
|3
|5
|Аталанта
|1
|3
|6
|Торино
|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
|Брешия
|2
|3
|10
|Милан
|2
|3
|11
|Дженоа
|1
|1
|12
|Рома
|1
|1
|13
|Хеллас Верона
|1
|1
|14
|Фиорентина
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
|0
|17
|Парма
|1
|0
|18
|Сампдория
|1
|0
|19
|Лечче
|1
|0
|20
|СПАЛ
|2
|0