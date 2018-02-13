"Милан" интересуется 17-летним бразильским форвардом

"Милан" проявляет интерес к нападающему "Фламенго" Линкольну, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем сделать это будет нелегко, так как сумма отступных в его контракте составляет 30 миллионов евро. Также бразильцем интересуется "Ювентус".

17-летний Линкольн провел 18 матчей за молодежную команду "Фламенго" и забил 9 голов.

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