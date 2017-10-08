"Милан" интересуется Агуэро

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может продолжить карьеру в Италии, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, в приобретении игрока заинтересован "Милан". Если зимой Алексис Санчес перейдет в "Сити", то "россонери" попытаются подписать аргентинца.

Напомним, что "Сити" собираются предложить за Санчеса 22 миллиона евро.

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