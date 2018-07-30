"Милан" интересуется бразильским защитником

"Милан" проявляет интерес к защитнику "Сан-Паулу" Родриго Кайо, сообщает Premium Sport.

По сведениям издания, миланский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Милан" рассматривает кандидатуру бразильца в качестве резервного варианта на тот случай, если не удастся купить защитника "Ювентуса" Маттиа Кальдару.

24-летний Кайо выступает за "Сан-Паулу" с 2011 года, провел за клуб 268 матчей и 13 голов.

Не пропустите: "Ювентус" озвучил "Милану" стоимость Игуаина. | http://soccernews.ru