"Милан" интересуется бразильским защитником

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"Милан" интересуется бразильским защитником

"Милан" проявляет интерес к защитнику "Сан-Паулу" Родриго Кайо, сообщает Premium Sport.

По сведениям издания, миланский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Милан" рассматривает кандидатуру бразильца в качестве резервного варианта на тот случай, если не удастся купить защитника "Ювентуса" Маттиа Кальдару.

24-летний Кайо выступает за "Сан-Паулу" с 2011 года, провел за клуб 268 матчей и 13 голов.

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