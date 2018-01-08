"Милан" интересуется чешским вингером

Левый вингер "Удинезе" Якуб Янкто стал трансферной целью "Милана", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "россонери" хотят арендовать 21-летнего чеха в январе с обязательством выкупа следующим летом.

В этом сезоне Янкто сыграл за "Удинезе" 21 матч, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.

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