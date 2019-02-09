"Милан" интересуется двумя футболистами "Марселя"

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"Милан" интересуется двумя футболистами "Марселя"

Сразу два игрока "Марселя" привлекли внимание "Милана", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, в шорт-листе "россонери" находятся защитник Бубакар Камара и хавбек Флориан Товен. Скауты итальянского клуба наблюдали за этими футболистами во время вчерашнего матча чемпионата Франции между провансальцами и "Дижоном".

19-летний Камара в текущем сезоне сыграл за "Марсель" 24 матча и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 10 миллионов евро. 

26-летний Товен в текущем сезоне сыграл за "Марсель" 25 матчей, забил 13 голов и сделал 7 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 50 миллионов евро. 

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