"Милан" интересуется двумя топ-форвардами из Бундеслиги

Итальянский "Милан" проявляет интерес сразу к двум топовым форвардам из немецкой Бундеслиги, информирует football.fr.

По сведениям источника, "россонери" нацелились на лучшего бомбардира чемпионата Германии прошлого сезона Пьера-Эмерика Обамеянга из дортмундской "Боруссии". В случае же, если "красно-черным" не удастся подписать габонца, итальянский гранд намерен предпринять попытки заполучить нападающего "Кельна" Антони Модеста.

Напомним, агент Калинича встретился с руководством "Милана". | soccernews.ru