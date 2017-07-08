"Милан" интересуется двумя топ-форвардами из Бундеслиги

Теги миланкельнантони модестпьер-эмерик обамеянгборуссия дортмунд

"Милан" интересуется двумя топ-форвардами из БундеслигиИтальянский "Милан" проявляет интерес сразу к двум топовым форвардам из немецкой Бундеслиги, информирует football.fr.

По сведениям источника, "россонери" нацелились на лучшего бомбардира чемпионата Германии прошлого сезона Пьера-Эмерика Обамеянга из дортмундской "Боруссии". В случае же, если "красно-черным" не удастся подписать габонца, итальянский гранд намерен предпринять попытки заполучить нападающего "Кельна" Антони Модеста.

Напомним, агент Калинича встретился с руководством "Милана". | soccernews.ru

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2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
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8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
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