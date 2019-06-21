"Милан" интересуется еще одним игроком "Реала"

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"Милан" интересуется еще одним игроком "Реала"

"Милан" рассматривает возможность подписания хавбека "Реала" Иско.

Как сообщает Football Italia, представители "россонери" уже контактировали со "сливочными" по поводу возможного трансфера игрока. На протяжении минувшего сезона ходили слухи о желании Иско сменить клуб из-за недостатка игрового времени. Однако после возвращения Зинедина Зидана на тренерский пост ситуация может измениться.

Контракт 27-летнего испанца с клубом рассчитан до лета 2022 года. В прошедшем сезоне он провел 37 игр, забил шесть голов и отдал два ассиста.

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