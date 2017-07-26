"Милан" интересуется Фалькао

Теги миланрадамель фалькаомонако

"Милан" интересуется ФалькаоРуководство "Милана" провело встречу с известным футбольным агентом Жорже Мендешем, который представляет интересы форварда "Монако" Радамеля Фалькао.

Источник сообщает, что миланский клуб попытается подписать колумбийца в том случае, если не сможет договориться о трансфере форварда "Челси" Диего Косты.

В прошлом сезоне капитан "Монако" сыграл в чемпионате Франции в 29-ти матчах, в которых забил 21 гол и отдал девять голевых передач.

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