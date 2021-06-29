"Милан" интересуется Флоренци

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"Милан" интересуется Флоренци

Фото инстаграм Алессандро Флоренци

Правый защитник "Ромы" Алессандро Флоренци стал трансферной целью "Милана", сообщает La Nazione.

По информации источника, "россонери" попытаются заполучить 30-летнего футболиста этим летом.

Прошлый сезон итальянец провёл в аренде в ПСЖ, однако его решили не выкупать за 9 миллионов евро.

В составе парижан Флоренци сыграл 36 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его контракт с "Ромой" рассчитан до июня 2023 года.

Не пропустите: "Милан" договорился о возвращении вингера "Реала". | http://soccernews.ru
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