"Милан" интересуется форвардом "Наполи" Миликом
"Милан" интересуется форвардом "Наполи" Аркадиушем Миликом. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
Миланский клуб ищет подходящего нападающего на замену Златану Ибрагимовичу, который, скорее всего, покинет клуб этим летом.
По данным источника, "Наполи" готов продать игрока за 40 миллионов евро. Его контракт с неаполитанцами рассчитан до лета 2021 года.
В текущем сезоне форвард участвовал в 16 матчах Серии А и забил 9 голов.
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|25
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|Наполи
|26
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|8
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|25
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|Болонья
|26
|34
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