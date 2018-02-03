"Милан" интересуется форвардом "Ромы"

Форвард "Ромы" Эдин Джеко попал в сферу интересов "Милана".

Как сообщает итальянская пресса, трансфер может состояться летом. Ориентировочная стоимость сделки составляет 30 миллионов евро.

Напомним, что в прошедшее трансферное окно в услугах Джеко был заинтересован "Челси".

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