"Милан" интересуется форвардом "Ромы"

Теги миланромаэдин джеко

"Милан" интересуется форвардом "Ромы"

Форвард "Ромы" Эдин Джеко попал в сферу интересов "Милана".

Как сообщает итальянская пресса, трансфер может состояться летом. Ориентировочная стоимость сделки составляет 30 миллионов евро.

Напомним, что в прошедшее трансферное окно в услугах Джеко был заинтересован "Челси".

Читайте также: В "Милане" дали оценку работе Гаттузо. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Матч тура в чемпионате Испании: "Атлетико" против "Валенсии"

Матч тура в чемпионате Испании: "Атлетико" против "Валенсии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 22 57
2 Ювентус 22 56
3 Лацио 22 46
4 Интер Милан 23 45
5 Рома 23 44
6 Сампдория 23 38
7 Милан 22 34
8 Аталанта 22 33
9 Торино 23 33
10 Удинезе 22 32
11 Фиорентина 22 28
12 Болонья 22 27
13 Кьево 22 22
14 Сассуоло 22 22
15 Дженоа 22 21
16 Кальяри 22 21
17 Кротоне 23 20
18 СПАЛ 22 17
19 Хеллас Верона 23 16
20 Беневенто 22 7
Полная таблица

топ-5 тегов