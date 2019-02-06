"Милан" интересуется форвардом сборной Катара

Нападающий "Аль-Духайль" и сборной Катара Альмоез Али привлёк внимание "Милана", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, скауты итальянского клуба воочию наблюдали за игрой 22-летнего футболиста на недавно завершившемся Кубке Азии и он очень впечатлил их.

Напомним, что Али забил 9 голов в 7 матчах и стал лучшим бомбардиром турнира. Его потрясающая результативность помогла сборной Катара выиграть континентальное первенство, а самого форварда признали лучшим игроком соревнования.

Стоит отметить, что у Али есть опыт выступлений в Европе. Он защищал цвета австрийских ЛАСК и "Пашинга", а также испанской "Культураль Леонесы". Его трансферная стоимость оценивается в 875 тысяч евро.

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