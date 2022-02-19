"Милан" интересуется форвардом "Тоттенхэма"
Фото инстаграм Стивена Бергвейна
Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Стивен Бергвейн может продолжить карьеру в Италии.
По информации Calciomercato, "Милан" проявляет интерес к 24-летнему футболисту.
Рыночная стоимость голландца оценивается в 18 миллионов евро.
В текущем сезоне Бергвейн сыграл за "Тоттенхэм" 18 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
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