"Милан" интересуется хавбеком "Шахтера"

"Милан" стал еще одним претендентом на бразильского полузащитника "Шахтера" Бернарда, сообщает affaritaliani.it.

По сведениям издания, итальянский клуб привлекает возможность подписания футболиста бесплатно, так как летом у него завершается срок действия контракта с "горняками".

Впрочем приобрести 25-летнего хавбека будет непросто, так как им также интересуются "Интер", "Ювентус", "Арсенал", "Севилья" и "Челси".

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