"Милан" интересуется хавбеком "Шахтера"
"Милан" стал еще одним претендентом на бразильского полузащитника "Шахтера" Бернарда, сообщает affaritaliani.it.
По сведениям издания, итальянский клуб привлекает возможность подписания футболиста бесплатно, так как летом у него завершается срок действия контракта с "горняками".
Впрочем приобрести 25-летнего хавбека будет непросто, так как им также интересуются "Интер", "Ювентус", "Арсенал", "Севилья" и "Челси".
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|30
|78
|2
|Наполи
|30
|74
|3
|Рома
|30
|60
|4
|Интер Милан
|30
|59
|5
|Лацио
|30
|57
|6
|Милан
|30
|51
|7
|Сампдория
|30
|47
|8
|Аталанта
|30
|47
|9
|Фиорентина
|30
|47
|10
|Торино
|30
|42
|11
|Болонья
|30
|35
|12
|Дженоа
|30
|34
|13
|Удинезе
|30
|33
|14
|Кьево
|30
|29
|15
|Кальяри
|30
|29
|16
|Сассуоло
|30
|29
|17
|СПАЛ
|30
|26
|18
|Кротоне
|30
|24
|19
|Хеллас Верона
|30
|22
|20
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|30
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