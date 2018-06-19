"Милан" интересуется хавбеком "Шальке"

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"Милан" интересуется хавбеком "Шальке""Милан" интересуется полузащитником гельзенкирхенского "Шальке" Набилем Бенталебом, информирует Bild.

По сведениям источника, в стане "россонери" активно рассматривается вариант с приобретением 23-летнего хавбека уже этим летом.

В завершившемся сезоне Бенталеб забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи в 19 матчах за "Шальке".

Напомним, главной трансферной целью "Милана" на лето стал хавбек "Реала". | soccernews.ru

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