"Милан" интересуется игроками "Реала", "Барселоны" и "Манчестер Сити"

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"Милан" интересуется игроками "Реала", "Барселоны" и "Манчестер Сити"

"Милан" рассчитывает усилиться несколькими звёздными футболистами ближайшим летом.

По информации Calciomercato, в шорт-лист "россонери" входят центральный защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт, хавбек "Реала" Дани Себальос, выступающий на правах аренды за "Арсенал", и полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

Сообщается, что бразилец может заменить в составе "Милана" Хакана Чалханоглу, чей контракт с клубом истекает в июне.

Рыночная стоимость Ляпорта - 60 миллионов евро, Себальоса - 32 миллиона, Коутиньо - 50 миллионов.

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