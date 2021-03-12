"Милан" интересуется игроками "Реала", "Барселоны" и "Манчестер Сити"
"Милан" рассчитывает усилиться несколькими звёздными футболистами ближайшим летом.
По информации Calciomercato, в шорт-лист "россонери" входят центральный защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт, хавбек "Реала" Дани Себальос, выступающий на правах аренды за "Арсенал", и полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо.
Сообщается, что бразилец может заменить в составе "Милана" Хакана Чалханоглу, чей контракт с клубом истекает в июне.
Рыночная стоимость Ляпорта - 60 миллионов евро, Себальоса - 32 миллиона, Коутиньо - 50 миллионов.
Не пропустите: "Милан" определил две трансферные цели для усиления атаки. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Лента новостей
-
Уайлдер близок к уходу из "Шеффилд Юнайтед". Он вывел команду из третьего дивизиона в АПЛ
-
Овчинников ответил на вопрос о готовности вернуться к работе
-
Уткин отреагировал на решение КДК РФС по жёлтым карточкам Фомина и Жиго
-
1
"Ювентусу" нужно заработать на продаже Роналду 29 миллионов евро, чтобы окупить трансфер
-
АПЛ назвала лучшего игрока и тренера февраля
-
Матч Мальта - Россия не будет перенесен
-
"Милан" интересуется игроками "Реала", "Барселоны" и "Манчестер Сити"
-
Орье, Эдегор и Кейн - в символической сборной недели в Лиге Европы
-
Стоичков посоветовал "Барселоне" продать Гризманна
-
ЦСКА отреагировал на инфаркт Марка Гонсалеса
-
Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
Овчинников усомнился в профессионализме Гончаренко
-
"Арсенал" и "Тоттенхэм" ведут борьбу за норвежского полузащитника
-
Расписание матчей 22-го тура РПЛ
-
Хавбек "Интера" перенёс операцию на колене
-
Лапорта утвердил первый летний трансфер "Барселоны"
-
Тренер "Динамо" Шварц придумал себе прозвище
-
Агуэро недоволен отношением к себе со стороны Гвардиолы
-
Рамос высказался о вылете "Барселоны" и "Севильи" из Лиги Чемпионов
-
Федун объяснил, почему у болельщиков "Спартака" возникает теория заговора
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18