"Милан" интересуется Иммобиле

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"Милан" интересуется Иммобиле

"Милан" проявляет интерес к нападающему "Лацио" Чиро Иммобиле, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб рассматривает кандидатуру форварда в качестве одного из приоритетных вариантов. Трансфер футболиста может обойтись в сумму от 30 до 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне 27-летний Иммобиле провел за "Лацио" 41 матч во всех турнирах и забил 26 голов.

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