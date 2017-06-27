"Милан" интересуется Косиельни

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"Милан" интересуется Косиельни

Защитник лондонского "Арсенала" Лоран Косиельни может перейти в "Милан", сообщает Telefoot.

По информации источника, "россонери" видят в 31-летнем французе значительное усиление оборонительной линии команды.

В минувшем сезоне Косиельни сыграл за "Арсенал" 43 матча, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

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