"Милан" интересуется молодым хавбеком "Вест Хэма"

Теги миланвест хэм юнайтеддомингуш кина

"Милан" интересуется молодым хавбеком "Вест Хэма"

Хавбек "Вест Хэма" Домингуш Кина может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Sky Sports, в услугах 18-летнего игрока заинтересован "Милан". Контракт Кина с "молотобойцами" истекает летом 2019 года и клуб не собирается его продлевать.

В текущем сезоне Кина принял участие в 4 матчах "Вест Хэма".

Читайте также: "Ливерпуль" и "Милан" поборются за полузащитника "Барселоны". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 30 78
2 Наполи 30 74
3 Рома 30 60
4 Интер Милан 29 58
5 Лацио 30 57
6 Милан 29 50
7 Аталанта 29 47
8 Фиорентина 29 44
9 Сампдория 29 44
10 Торино 29 39
11 Болонья 30 35
12 Удинезе 29 33
13 Дженоа 29 31
14 Кальяри 29 29
15 Кьево 29 28
16 Сассуоло 29 28
17 СПАЛ 30 26
18 Кротоне 29 24
19 Хеллас Верона 29 22
20 Беневенто 29 10
Полная таблица

топ-5 тегов