"Милан" интересуется молодым хавбеком "Вест Хэма"

Хавбек "Вест Хэма" Домингуш Кина может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Sky Sports, в услугах 18-летнего игрока заинтересован "Милан". Контракт Кина с "молотобойцами" истекает летом 2019 года и клуб не собирается его продлевать.

В текущем сезоне Кина принял участие в 4 матчах "Вест Хэма".

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