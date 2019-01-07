"Милан" интересуется одним из лучших бомбардиров Серии А

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"Милан" интересуется одним из лучших бомбардиров Серии А

"Милан" проявляет интерес к нападающему "Дженоа" Кшиштофу Пентеку, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "россонери" намерены побороться за польского бомбардира в летнее трансферное окно.

Также на 23-летнего форварда претендуют "Ювентус", "Интер", "Рома", "Челси", "Барселона", "Бавария" и дортмундская "Боруссия".

В текущем сезоне Пентек сыграл за "Дженоа" 21 матч и забил 19 голов. В перечне лучших голеадоров Серии А он уступает только Криштиану Роналду.

Не пропустите: "Милан" предложил "Ювентусу" громкий обмен форвардами. | http://soccernews.ru

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