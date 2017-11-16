"Милан" интересуется Окакой

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"Милан" интересуется Окакой

"Милан" проявляет интерес к итальянскому нападающему "Уотфорда" Стефано Окаке, сообщает Tuttomercato.

По сведениям издания, миланский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Англичане оценивают форварда в 20 миллионов евро. Также им интересуются "Марсель" и "Севилья".

В этом сезоне 28-летний Окака провел за "Уотфорд" всего 2 матча и забил 1 гол.

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