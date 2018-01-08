"Милан" интересуется полузащитником "Бока Хуниорс"

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"Милан" интересуется полузащитником "Бока Хуниорс"

Хавбек "Бока Хуниорс" Гонсало Марони попал в сферу интересов "Милана".

Как сообщает Football Italia, "Милан" рассматривает вариант обмена Марони на своего защитника Густаво Гомеса.

В прошлом сезоне Марони провел два матча за "Бока Хуниорс" и забил один гол.

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