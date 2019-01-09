"Милан" интересуется полузащитником "Севильи" Квинси Промесом. Об этом информирует Sky Sport Italia.

Миланский клуб запрашивал данные у испанского клуба об игроке.

Промес перешел "Спартака" в "Севилью" в августе 2018 года за 21 миллион евро. Контракт с испанской командой рассчитан на 5 лет.

В текущем сезоне футболист участвовал в 15 матчах.

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