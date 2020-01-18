"Милан" интересуется полузащитником "Ювентуса"

Хавбек туринского "Ювентуса" Эмре Джан стал трансферной целью "Милана", сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, "россонери" уже рассматривали вариант с подписанием немца прошлым летом, но тогда дело до переговоров не дошло.

Сам футболист готов сменить команду в январе, чтобы иметь стабильную игровую практику в преддверии Евро-2020.

В текущем сезоне Джан потерял место в стартовом составе "Ювентуса" и провёл всего 8 неполных матчей. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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