"Милан" интересуется полузащитником "Ювентуса"
Хавбек туринского "Ювентуса" Эмре Джан стал трансферной целью "Милана", сообщает Sport Mediaset.
По информации источника, "россонери" уже рассматривали вариант с подписанием немца прошлым летом, но тогда дело до переговоров не дошло.
Сам футболист готов сменить команду в январе, чтобы иметь стабильную игровую практику в преддверии Евро-2020.
В текущем сезоне Джан потерял место в стартовом составе "Ювентуса" и провёл всего 8 неполных матчей. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.
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"Милан" интересуется полузащитником "Ювентуса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|48
|2
|Интер Милан
|19
|46
|3
|Лацио
|18
|42
|4
|Аталанта
|19
|35
|5
|Рома
|19
|35
|6
|Кальяри
|19
|29
|7
|Парма
|19
|28
|8
|Торино
|19
|27
|9
|Хеллас Верона
|18
|25
|10
|Милан
|19
|25
|11
|Наполи
|19
|24
|12
|Удинезе
|19
|24
|13
|Болонья
|19
|23
|14
|Фиорентина
|19
|21
|15
|Сассуоло
|19
|19
|16
|Сампдория
|19
|19
|17
|Лечче
|19
|15
|18
|Дженоа
|19
|14
|19
|Брешия
|19
|14
|20
|СПАЛ
|19
|12