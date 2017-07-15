"Милан" интересуется Ренату Санчешем

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Ренату Санчеш может перейти в "Милан", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "россонери" готовы арендовать перспективного португальца на два года за семь миллионов евро с правом последующего выкупа за 40 миллионов.

Напомним, что 19-летний Санчеш перебрался в "Баварию" прошлым летом, однако не смог стать основным игроком команды, проведя во всех турнирах всего 25 матчей.

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