"Милан" интересуется Ренату Санчешем
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Ренату Санчеш может перейти в "Милан", сообщает Football Italia.
По сведениям издания, "россонери" готовы арендовать перспективного португальца на два года за семь миллионов евро с правом последующего выкупа за 40 миллионов.
Напомним, что 19-летний Санчеш перебрался в "Баварию" прошлым летом, однако не смог стать основным игроком команды, проведя во всех турнирах всего 25 матчей.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
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|2
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|38
|87
|3
|Наполи
|38
|86
|4
|Аталанта
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|72
|5
|Лацио
|38
|70
|6
|Милан
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|7
|Интер Милан
|38
|62
|8
|Фиорентина
|38
|60
|9
|Торино
|38
|53
|10
|Сампдория
|38
|48
|11
|Кальяри
|38
|47
|12
|Сассуоло
|38
|46
|13
|Удинезе
|38
|45
|14
|Кьево
|38
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|Болонья
|38
|41
|16
|Дженоа
|38
|36
|17
|Кротоне
|38
|34
|18
|Эмполи
|38
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|19
|Палермо
|38
|26
|20
|Пескара
|38
|18