"Милан" интересуется трансферной целью "Ювентуса"

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"Милан" готов вступить в борьбу за форварда ПСЖ Мауро Икарди.

Как сообщает Calciomercato, в "россонери" считают, что аргентинец способен в будущем заменить 39-летнего Златана Ибрагиомвича.

Ранее главным претендентом на Икарди считался "Ювентус", который уже пытался подписать игрока минувшим летом.

В этом сезоне Икарди провел 6 матчей, в которых забил два гола.

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