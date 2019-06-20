"Милан" интересуется тремя игроками "Реала"

Теги миланреал мадриддани себальосмартин эдегормариано диас

"Милан" интересуется тремя игроками "Реала"
"Милан" проявляет интерес сразу к трем игрокам мадридского "Реала", сообщает AS.

По сведениям издания, итальянский клуб хочет приобрести полузащитников Дани Себальоса и Мартина Эдегора, а также нападающего Мариано Диаса.

При этом главной целью "Милана" является Себальос, за которого "Реал" хочет получить не менее 50 миллионов евро.

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Милан" попал в Лигу Европы, но, скорее всего, откажется от участия в турнире, чтобы привести клубные финансы в соответствие финансовому фэйр-плей.

Не пропустите: "Ювентус" хочет купить защитника "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" объявил о переходе игрока сборной Нидерландов

"Краснодар" объявил о переходе игрока сборной Нидерландов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов