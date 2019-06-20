"Милан" интересуется тремя игроками "Реала"



"Милан" проявляет интерес сразу к трем игрокам мадридского "Реала", сообщает AS.

По сведениям издания, итальянский клуб хочет приобрести полузащитников Дани Себальоса и Мартина Эдегора, а также нападающего Мариано Диаса.

При этом главной целью "Милана" является Себальос, за которого "Реал" хочет получить не менее 50 миллионов евро.

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Милан" попал в Лигу Европы, но, скорее всего, откажется от участия в турнире, чтобы привести клубные финансы в соответствие финансовому фэйр-плей.

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