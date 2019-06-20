"Милан" интересуется тремя игроками "Реала"
"Милан" проявляет интерес сразу к трем игрокам мадридского "Реала", сообщает AS.
По сведениям издания, итальянский клуб хочет приобрести полузащитников Дани Себальоса и Мартина Эдегора, а также нападающего Мариано Диаса.
При этом главной целью "Милана" является Себальос, за которого "Реал" хочет получить не менее 50 миллионов евро.
Напомним, что по итогам прошлого сезона "Милан" попал в Лигу Европы, но, скорее всего, откажется от участия в турнире, чтобы привести клубные финансы в соответствие финансовому фэйр-плей.
Не пропустите: "Ювентус" хочет купить защитника "Реала". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Краснодар" объявил о переходе игрока сборной Нидерландов
-
Сарри: "Главное, что "Ювентус" не требует от меня работать голым"
-
1
Дзюба выругался матом во время "Прямой линии" Путина
-
"Борнмут" требует от "МЮ" 56 миллионов евро за 21-летнего хавбека
-
Хавбек "Фейеноорда" де Вильена близок к переходу в "Краснодар"
-
"Милан" интересуется тремя игроками "Реала"
-
Названо имя нового главного тренера сборной Беларуси
-
"Краснодар" вернулся к переговорам по трансферу хавбека сборной Нидерландов
-
Сотрудник "Уфы" чудом не погиб из-за любви к экстремальным видам спорта
-
Английские СМИ назвали бюджет "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно
-
Вратарь "Зенита" перешел в "СКА-Хабаровск"
-
Долги Кержакова по алиментам превысили 200 тысяч долларов
-
"Рубин" объявил о переходе ветерана "Локомотива"
-
"Зенит" обсуждает будущее Маркизио
-
Минское "Динамо" разорвало контракт с российским защитником Дьяковым
-
Лэмпард готов покинуть "Дерби Каунти" ради "Челси"
-
43 года назад впервые была исполнена легендарная "паненка" (видео)
-
Руководитель "Локомотива": "О ситуации с Мурило расскажу, когда завершим трансферную кампанию"
-
2
Зинченко подписал с "Манчестер Сити" новый пятилетний контракт
-
7
"Атлетико" объявил о договоренности по трансферу полузащитника "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32