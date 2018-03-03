"Милан" интересуется Виллианом

Вингер "Челси" Виллиан может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Daily Star, в услугах бразильца заинтересован "Милан", который хочет воспользоваться нестабильным попаданием игрока в стартовый состав. Однако в последних матчах Виллиан стал получать больше игрового времени.

Контракт Виллиана с "Челси" действует до лета 2020 года.

В текущем сезоне Виллиан провел 42 матча, забил 12 голов и отдал 9 ассистов.

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