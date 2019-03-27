"Милан" интересуется вингером "Баварии"

"Милан" нацелился на атакующего полузащитника "Баварии" Сержа Гнабри, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, скауты "россонери" просматривали 23-летнего футболиста во время матча квалификации Евро-2020 между сборными Нидерландов и Германии.

За перспективного немца итальянскому клубу придётся заплатить не менее 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Гнабри сыграл за "Баварию" 31 матч, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

Контракт игрока с "ротен" рассчитан до июня 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

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