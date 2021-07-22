"Милан" интересуется вингером "Челси"

Фото твиттер "Челси"

"Милан" хочет усилить атаку игроком лондонского "Челси" Хакимом Зиешем, сообщает Get Italian Football News.

По информации источника, 28-летний марокканец возглавляет шорт-лист "россонери" среди вингеров.

Однако вряд ли переход игрока в итальянский клуб состоится этим летом. Во-первых, у "Милана" в приоритете подписание новичков на другие позиции, а, во-вторых, сделке, вероятно, помешает финансовый аспект.

В прошлом сезоне Зиеш сыграл за "Челси" 39 матчей, забил 6 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 38 миллионов евро.

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