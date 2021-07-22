"Милан" интересуется вингером "Челси"

Теги челсимиланхаким зиештрансферы

"Милан" интересуется вингером "Челси"

Фото твиттер "Челси"

"Милан" хочет усилить атаку игроком лондонского "Челси" Хакимом Зиешем, сообщает Get Italian Football News.

По информации источника, 28-летний марокканец возглавляет шорт-лист "россонери" среди вингеров.

Однако вряд ли переход игрока в итальянский клуб состоится этим летом. Во-первых, у "Милана" в приоритете подписание новичков на другие позиции, а, во-вторых, сделке, вероятно, помешает финансовый аспект.

В прошлом сезоне Зиеш сыграл за "Челси" 39 матчей, забил 6 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 38 миллионов евро.

Не пропустите: "Милан" должен заплатить "Манчестер Юнайтед" за продление аренды Далота. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ла Лига удалила Месси со своего сайта

Ла Лига удалила Месси со своего сайта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов