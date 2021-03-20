"Милан" интересуется Влашичем

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Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич может стать игроком "Милана", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "россонери" собираются усилить состав перед возвращением в Лигу Чемпионов, и покупка 23-летнего хорвата является одним из вариантов.

За хавбека армейцев итальянский клуб готов заплатить 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Влашич сыграл за ЦСКА 27 матчей, забил 11 голов и сделал 6 ассистов.

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