"Милан" интересуется Влашичем
Фото сайт РПЛ
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич может стать игроком "Милана", сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, "россонери" собираются усилить состав перед возвращением в Лигу Чемпионов, и покупка 23-летнего хорвата является одним из вариантов.
За хавбека армейцев итальянский клуб готов заплатить 30 миллионов евро.
В текущем сезоне Влашич сыграл за ЦСКА 27 матчей, забил 11 голов и сделал 6 ассистов.
Не пропустите: "Милан" начал переговоры о трансфере бразильского таланта. | http://soccernews.ru
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