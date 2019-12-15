"Милан" интересуется защитником "Барселоны" Тодибо

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"Милан" интересуется защитником "Барселоны" Тодибо

"Милан" интересуется защитником "Барселоны" Жан-Клер Тодибо, утверждает El Mundo Deportivo.

По информации издания, 19-летний футболист хочет покинуть сине-гранатовых, так как ему не хватает игрового времени.

Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль и технический секретарь клуба Рамон Планес проведут переговоры с представителями "Милана", чтобы обсудить трансфер Тодибо.

Каталонцы готовы отпустить защитника, если ему предложат за игрока 10 миллионов евро. Кроме того, "Барселона" хочет включить в соглашение опцию обратного выкупа. 

В нынешнем розыгрыше футболист участвовал лишь в 2 матчах Ла Лиги. 

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