"Милан" интересуется защитником "Дженоа" Иццо



"Милан" проявляет интерес к защитнику "Дженоа" Армандо Иццо, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "россонери" намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готовы обменять его на Маттео Мусаккьо или Кристиана Сапату. Также игроком интересуются "Интер" и "Фиорентина".

Стоит отметить, что некоторое время назад Иццо отбыл шестимесячную дисквалификацию за участие в договорных матчах.

В этом сезоне 25-летний Иццо провел за "Дженоа" 12 матчей и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 6 миллионов евро.

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