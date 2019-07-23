"Милан" интересуется защитником "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Николас Отаменди попал в сферу интересов клуба Серии А.

Как сообщает Football Italia, в услугах 31-летнего аргентинца заинтересован "Милан". Ранее интерес к игроку также проявлял "Атлетико".

Контракт Отаменди с "горожанами" действует до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне на его счету один гол и один ассист в 33 матчах.

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