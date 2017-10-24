"Милан" интересуется Жорже Жезушем

"Милан" проявляет интерес к главному тренеру "Спортинга" Жорже Жезушу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает кандидатуру португальского специалиста в качестве замены нынешнему наставнику Винченцо Монтелле, под чьим руководством "россонери" неудачно начали сезон.

Напомним, что после 9 туров "Милан" занимает лишь 11 место в Серии А.

Ранее сообщалось, что "Милан" также интересуется Паулу Соузой, Гусом Хиддинком и Дженнаро Гаттузо.

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