"Милан" ищет нового тренера, в шорт-листе четыре кандидата
По окончании текущего сезона "Милан" может сменить главного тренера, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, если руководство клуба примет решение отправить в отставку Дженнаро Гаттузо, то его преемник будет выбираться из четырёх специалистов.
Фаворитом для боссов "россонери" является Антонио Конте, также в шорт-листе Маурицио Сарри ("Челси"), Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта") и Руди Гарсия ("Марсель").
По итогам 33 туров "Милан" занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 56 очков.
Не пропустите: Гаттузо отреагировал на слухи о возможном уходе в "Ньюкасл". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|33
|87
|2
|Наполи
|33
|67
|3
|Интер Милан
|33
|61
|4
|Милан
|33
|56
|5
|Аталанта
|33
|56
|6
|Рома
|33
|55
|7
|Торино
|33
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Фиорентина
|33
|40
|11
|Кальяри
|33
|40
|12
|Сассуоло
|33
|38
|13
|СПАЛ
|33
|38
|14
|Парма
|33
|36
|15
|Болонья
|33
|34
|16
|Дженоа
|33
|34
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|33
|29
|19
|Фрозиноне
|33
|23
|20
|Кьево
|33
|14