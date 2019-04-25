"Милан" ищет нового тренера, в шорт-листе четыре кандидата

По окончании текущего сезона "Милан" может сменить главного тренера, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, если руководство клуба примет решение отправить в отставку Дженнаро Гаттузо, то его преемник будет выбираться из четырёх специалистов.

Фаворитом для боссов "россонери" является Антонио Конте, также в шорт-листе Маурицио Сарри ("Челси"), Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта") и Руди Гарсия ("Марсель").

По итогам 33 туров "Милан" занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 56 очков.

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