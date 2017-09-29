"Милан" ищет новых инвесторов

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"Милан" ищет новых инвесторов

Владелец "Милана" Йонхонг Ли хочет разделить финансовые риски своего клуба с новыми потенциальными инвесторами.

Как сообщает Reuters, китайский бизнесмен уже начал искать новых партнёров, которые будут готовы вложить свои деньги в акции "россонери".

Напомним, что Йонхонг Ли через подконтрольный консорциум выкупил 99,93% акций "Милана" в апреле этого года за 740 миллионов евро.

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