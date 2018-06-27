"Милан" исключен из еврокубков на два года

УЕФА объявил о серьезном наказании для "Милана", сообщает официальный сайт организации.

Миланский клуб исключен из еврокубков на этот и следующий сезон за несоответствие требованиям финансового Fair-Play.

Напомним, что по итогам минувшего сезона в Серии А "Милан" завоевал путевку в Лигу Европы.

"Милан" планирует подать апелляцию на это решение УЕФА.

Не пропустите: УЕФА определилась с наказанием для "Милана" за нарушение правил ФФП. | http://soccernews.ru