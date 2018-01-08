"Милан" исключил продажу Бонуччи

Спортивный директор "Милана" Массимо Мирабелли заявил, что клуб не планирует расставаться с Леонардо Бонуччи.

"Бонуччи - важный футболист команды, он не продается. Он нужен нам для достижения наших целей. Мы продолжаем бороться в трех разных турнирах. Это то, о чем мы сейчас должны думать" - приводит слова Мирабелли Football Italia.

Ранее сообщалось, что в услугах Бонуччи заинтересован "Челси".

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