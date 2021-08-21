"Милан" избавился от старшего брата Доннаруммы

Фото сайт "Падовы"

Вратарь Антонио Доннарумма перешёл из "Милана" в "Падову", сообщает официальный сайт клуба.

31-летний футболист присоединился к команде из итальянской Серии C на правах свободного агента.

Стороны заключили контракт до конца нынешнего сезона.

Антонио Доннарумма является старшим братом Джанлуиджи Доннаруммы, который этим летом покинул "Милан" бесплатно и подписал соглашение с ПСЖ.

Голкипер в составе "россонери" сыграл 3 матча за 4 сезона и не пропустил ни одного гола.

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